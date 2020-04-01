Коронавирус

Вести.RuВести.RuСоциальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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с чего всё началось

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБКвчера в 17:09

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Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

РБКвчера в 17:09

Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей взносов из-за вируса

Ведомостивчера в 19:23

Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии

Известиявчера в 17:00

Внебюджетные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за кризиса. Из них платятся пенсии и пособия

Forbesвчера в 17:01

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Вести.Ru05:17

Пенсионный фонд и ФОМС из-за кризиса и пандемии лишатся 2,5 трлн рублей

URA.Ruвчера в 21:20

Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей

Эхо Москвывчера в 22:07
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Биатлон

Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку

Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Газета.Ru 07:44
Общество

В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии

Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
БИЗНЕС Online 01:21
Политика

Путин перестал здороваться за руку из-за коронавируса

Национальная служба новостей 07:02
Происшествия

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

ТВ Центр 07:45
Общество

Метеорологи оценили влияние последствий COVID-19 на точность прогнозов

Последствия пандемии COVID-19 могут негативно сказаться на точности прогнозов погоды в мире, заявил на брифинге в Женеве директор подразделения "Earth Systems" Всемирной метеорологической службы (ВМО) Ларс Петер Риишойгаард.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес

В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву

Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Пятый канал вчера в 10:50
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК вчера в 11:09
Здоровье

Минздрав Белоруссии сообщил о смерти второго пациента с коронавирусом

Известия 06:10
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, включая рецептурные

Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов, распространив новые нормы в том числе и на рецептурные препараты.
Российская газета 07:21
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 05:03
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Происшествия

Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье и Чечне

Два пациента с подтвержденным коронавирусом погибли в Московской области и Чечне, сообщают Роспотребнадзор и Оперативный штаб.
Газета.Ru 04:49
Армия и оружие

«Никакой коронавирус не остановит»: Данилов сообщил об успешном запуске ракеты «Вильха-М»

Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» провело очередное успешное испытание реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вильха-М» в последние дни марта.
Украина.ру 07:55
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы.
РИА Новости 06:12
Общество

В Ивановской области вводят режим обязательной самоизоляции

Как уточняется, на данный момент введение каких-либо спецпропусков в регионе не планируется, но при себе нужно иметь паспорт и документ в свободной форме, подтверждающий работу на предприятии, деятельность которого не приостановлена.
REGNUM 07:14
Общество

Потанин и Абрамович прекратили спор с «РУСАЛом» в Лондоне

В июне 2018 года совладелец "РУСАЛа" Олег Дерипаска выиграл дело в Высоком суде Лондона против акционеров "Норильского никеля" Владимира Потанина и Романа Абрамовича: сделка по продаже компанией Абрамовича Crispian 2,1% акций ГМК компании Whiteleave Потанина признана недействительной.
Finam.Ru 07:28
Общество

В итальянской Ломбардии прекратился рост числа зараженных, пик достигнут

В итальянской области Ломбардия прекратился рост числа инфицированных коронавирусом Covid-19.
Евразия Daily 07:49
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Политика

Чубаров отменил «марш на Крым» из-за пандемии

Лидер Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России) Рефат Чубаров объявил о переносе так называемого "марша достоинства" в Крым из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:19
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Костенникова по его просьбе

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря—заместителя министра здравоохранения России Дмитрия Костенникова по его просьбе.
Коммерсантъ 07:18
Экономика

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ.
ТАСС 07:26
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы

Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru 05:59
Общество

Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 02:47
Космос

В России испытали летный образец лунного зонда

Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Хакасия-Информ вчера в 22:39
Политика

В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса

Американское правительство исчерпало запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса.
Дни24 03:05
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Piter.tv 04:24
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