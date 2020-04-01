Коронавирус
Вести.RuСоциальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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с чего всё началось
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.РБКвчера в 17:09
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Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии
Известиявчера в 17:00
Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей
Эхо Москвывчера в 22:07
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Биатлон
Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку
Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Общество
В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии
Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
Политика
Путин перестал здороваться за руку из-за коронавируса
Общество
Метеорологи оценили влияние последствий COVID-19 на точность прогнозов
Последствия пандемии COVID-19 могут негативно сказаться на точности прогнозов погоды в мире, заявил на брифинге в Женеве директор подразделения "Earth Systems" Всемирной метеорологической службы (ВМО) Ларс Петер Риишойгаард.
Шоу-бизнес
В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву
Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, включая рецептурные
Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов, распространив новые нормы в том числе и на рецептурные препараты.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Происшествия
Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье и Чечне
Два пациента с подтвержденным коронавирусом погибли в Московской области и Чечне, сообщают Роспотребнадзор и Оперативный штаб.
Армия и оружие
«Никакой коронавирус не остановит»: Данилов сообщил об успешном запуске ракеты «Вильха-М»
Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» провело очередное успешное испытание реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вильха-М» в последние дни марта.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы.
Общество
В Ивановской области вводят режим обязательной самоизоляции
Как уточняется, на данный момент введение каких-либо спецпропусков в регионе не планируется, но при себе нужно иметь паспорт и документ в свободной форме, подтверждающий работу на предприятии, деятельность которого не приостановлена.
Общество
Потанин и Абрамович прекратили спор с «РУСАЛом» в Лондоне
В июне 2018 года совладелец "РУСАЛа" Олег Дерипаска выиграл дело в Высоком суде Лондона против акционеров "Норильского никеля" Владимира Потанина и Романа Абрамовича: сделка по продаже компанией Абрамовича Crispian 2,1% акций ГМК компании Whiteleave Потанина признана недействительной.
Общество
В итальянской Ломбардии прекратился рост числа зараженных, пик достигнут
В итальянской области Ломбардия прекратился рост числа инфицированных коронавирусом Covid-19.
Политика
Чубаров отменил «марш на Крым» из-за пандемии
Лидер Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России) Рефат Чубаров объявил о переносе так называемого "марша достоинства" в Крым из-за пандемии коронавируса.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Костенникова по его просьбе
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря—заместителя министра здравоохранения России Дмитрия Костенникова по его просьбе.
Экономика
Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы
Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Общество
Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Космос
В России испытали летный образец лунного зонда
Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Политика
В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса
Американское правительство исчерпало запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.