Коронавирус
Московский КомсомолецПенсионный фонд и фонды страхования могут потерять триллионы рублей
При худшем сценарии кризис растянется на девять месяцев число рабочих мест и фонда оплаты труда уменьшиться на 20%. В этом случае внебюджетные фонды недополучат 2,3 трлн рублей, что составляет почти треть от ожидаемых доходов в этом году - 7,8 трлн рублей.
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с чего всё началось
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.РБК31 марта в 17:09
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Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей
Эхо Москвы31 марта в 22:07
Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии
Известия31 марта в 17:00
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Онлайн-магазины жалуются на задержания курьеров из-за вируса
Онлайн-магазины жалуются на задержания курьеров из-за вируса.
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Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
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В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.
Общество
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Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
В российском регионе запретили продажу алкоголя из-за коронавируса
В Забайкальском крае запретили розничную продажу алкогольных напитков на время самоизоляции, введенной из-за коронавирусной инфекции.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Общество
Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима в столице тем, что на текущей неделе горожане «ведут себя корректно», передает ТАСС.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Политика
Официальный Киев просит Россию вывезти украинцев из Непала
Представительству официального Киева придется обратиться в МИД РФ для вывоза на родину украинцев, находящихся в Непале.
Кино
Режиссер «Аннабель» выложил в сеть короткометражный хоррор
Стокгольм, 3 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Короткометражный фильм ужасов «Shadowed» («В тени») выпустил создатель «Проклятия Аннабель» шведский режиссер Дэвид Сандберг.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
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В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
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Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Проститутки в Германии пострадали от коронавируса
Общество
Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области
Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Футбол
«Челси» опережает «Барселону» в гонке за Теллесом
"Челси" стал на шаг ближе к трансферу защитника "Порту" Алекса Теллеса, пишет Record.Отмечается, что новым агентом футболиста стал израильский функционер Пини Захави, которого связывают с владельцем "синих" Романом Абрамовичем.
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Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Общество
Жители Якутии выпили недельный запас алкоголя за выходные
Местные жители за выходные выпили недельный запас алкоголя из-за чего уровень преступности в регионе резко вырос.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+
Страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, говорится в заявлении Саудовского агентства печати.