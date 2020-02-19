Общество
RT на русскомСоциальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%», — цитирует главу ведомства Интерфакс.
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Metro Exodus отлично показала себя в Steam, а Shenmue III окупилась
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, рекомендовал США перестать защищать боевиков в Сирии.
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Общество
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Армия и оружие
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Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа.
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Невероятный взрыв российской авиабомбы объёмного взрыва на укрытии террористов попал на видео
Сегодня ночью российская боевая авиация нанесла неожиданный воздушный удар по террористам в городе Терманин, расположенный на границе провинций Идлиб и Алеппо.
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Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
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Сыгравший лидера вольного народа Тормунда в сериале "Игра престолов" актер Кристофер Хивью исполнит одну из ролей во втором сезоне сериала "Ведьмак", передает издание Redanian Intelligence.
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Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
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Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
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Общество
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Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Происшествия
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Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
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В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
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Более тонны снюса изъяли таможенники со склада в Петербурге
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Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.