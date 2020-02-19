Общество

RT на русскомRT на русскомСоциальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%», — цитирует главу ведомства Интерфакс.
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Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек

Интерфакс07:13

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

РИА Новости07:30

Социальные пенсии вырастут на 6,1% с 1 апреля

Российская газета07:30

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

ТАСС07:21

Социальные пенсии проиндексируют в апреле на 6,1%

Газета.Ru15:33

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

RT на русском07:12

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Известия07:05
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