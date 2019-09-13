Экономика
ИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
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Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%
Интерфакс - Россиявчера в 04:34
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iReactor вчера в 14:08
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Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
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Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
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Авто
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Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
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Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером
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Эхо Москвы 00:00
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
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Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
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Футболисты "Амьена" в компенсированное время ушли от поражения в матче пятого тура чемпионата Франции с "Лионом", который является соперником петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов.
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«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение
Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.
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