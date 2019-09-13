Экономика
ИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:13, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Экономика
Зарплаты бюджетников в России проиндексируют в 2020 году
Проиндексированы они будут с 1 октября 2020 года на 3,8%. Напомним, что также размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей.
iReactor 04:30
Политика
В Крыму жестко ответили на планы Зеленского «вернуть» полуостров
Напомним, ранее во время выступления на ежегодном форуме YES президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми предложениями касательно «возвращения» полуострова Крым под контроль киевского правительства.
Журналистская правда 05:37
Происшествия
Рухнувший пешеходный мост в Подмосковье был нерабочим
Рухнувший мост в районе населенного пункта Селятино на трассе А107, в который врезался грузовик, был нерабочим.
РБК 06:07
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Политика
Зеленский назвал свой секрет счастья
РИА Новости 04:40
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевскую премию
В Театре Сандерса при Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — шуточной награды за самые несуразные достижения в различных областях науки.
RT на русском 04:37
Общество
ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Политика
Навальный улетел из России после обысков его штабов
Как утверждает издание "Актуальная политика", блогер "улетает в США на аудиенцию к кураторам", пока "в региональных штабах Навального вчера прошли обыски по делу об отмывании миллиарда рублей".
Российская газета 05:30
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Городской портал Новый Нижний 03:22
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Политика
Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.
Известия 03:19
Кино
HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»
Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 04:32
Космос
В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС
Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.
ТК Звезда 10 сентября в 07:37
Политика
Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины
Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Авто
Китайцы показали во Франкфурте гибридного конкурента Bugatti Chiron
На Франкфуртском автосалоне бренд Hongqi, принадлежащий FAW, продемонстрировал два новых концепт-кара, созданных под руководством дизайнера Джайлса Тейлора.
ИнфоСМИ 11 сентября в 13:19
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"
Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Интерфакс - Россия 03:30
Политика
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
RT на русском 05:33
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 05:09
Происшествия
Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору
RT на русском вчера в 11:26