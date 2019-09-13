Экономика
ИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:39, Вашингтон
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Футбол
«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:34
Здоровье
Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ вчера в 01:15
Космос
В центре Млечного Пути черная дыра надула гигантские пузыри
Международная команда астрономов обнаружила почти в самом центре Млечного Пути так называемые радиоизлучающие пузыри, размер которых исчисляется сотнями световых лет.
Российская газета 12 сентября в 12:26
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Авто
Во Франкфурте проходит один из крупнейших автомобильных салонов
Ведущие мировые автопроизводители представили во Франкфурте-на-Майне свои последние разработки.
RT на русском вчера в 03:22
Единоборства
Прошло взвешивание Серроне и Гэтжи
Уже завтра - с субботы на воскресения (время по Москве), с 14 на 15 сентября пройдет турнир UFC Fight Night 158.
ГЛАС.RU вчера в 14:58
Экономика
Украина возьмет кредит у МВФ в размере $5 млрд
Власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд.
Известия 14:03
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
РИА Новости 08:17
Волейбол
Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ
Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости 13:30
Кино
Колокольников рассказал, как проходили съемки с Чаном и Шварценеггером
Джеки Чану пришлось сразиться с Арнольдом Шварценеггером, чтобы освободить российского императора.
РЕН ТВ 12 сентября в 03:01
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU вчера в 01:36
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Политика
Сноуден захотел получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Происшествия
Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
РИА Новости 08:47
Шоу-бизнес
Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк
Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor 17:39
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из‑за опухоли мозга
РИАМО – 13 сен. У 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию опухоли мозга, артистка попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает Super.
РИАМО вчера в 07:04
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Армия и оружие
Аравийская коалиция устанавливает причастных к атакам на саудитов
Расследование организовала аравийская коалиция, чтобы установить конкретных лиц, ответственных за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
News.ru 16:35
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости вчера в 15:28
Армия и оружие
Противокорабельная ракета «Оникс» получит новые характеристики
"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс".
ТАСС вчера в 05:07
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Коммерсантъ вчера в 00:57
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Происшествия
В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
РИА Новости 17:22
Гаджеты
Новая уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями
Новая уязвимость SIM-карты под названием SimJacker позволяет шпионить за пользователями.
UfacityNews.ru 17:17