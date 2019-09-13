Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
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Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

Отмечается, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии, в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05 процента, что выше уровня инфляции.
РИА Новости13 сентября в 05:30

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Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

РИА Новости13 сентября в 05:30

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Интерфакс13 сентября в 04:39

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2020 году до 16,4 тыс. рублей

ТАСС13 сентября в 05:02

Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

РБК13 сентября в 04:48

Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%

Интерфакс - Россия13 сентября в 04:34

Голикова: Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6%

Российская газета13 сентября в 05:19

Назван средний размер пенсий в России в 2020 году

RT на русском13 сентября в 06:11
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