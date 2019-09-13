Экономика
ИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность оперирования Заворотнюк
Как пояснил специалист, если рак развился до такой стадии, что человек находится в коме, то возможностей провести операцию уже нет.
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Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
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Фигуристка Щербакова победила на турнире Lombardia Trophy
RT на русском 15:17
Армия и оружие
В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой
В Британии начата разработка новейшего скоростного катера VICTA, способного погружаться в воду и некоторое время двигаться там.
Военное обозрение 10:50
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
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Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске
Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
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На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер
Сквер Ангелов построен в Кемерове на месте снесённого торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года произошёл пожар и погибли 60 человек.
RT на русском 22:02
Гаджеты
Новая уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями
Новая уязвимость SIM-карты под названием SimJacker позволяет шпионить за пользователями.
UfacityNews.ru 17:17
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания
Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.
REGNUM вчера в 05:21
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 13:59
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Тина Канделаки призналась, что заменяет секс спортом
Недавно Канделаки выделила еще один неоспоримый плюс спорта. По словам Тины, хорошая тренировка с легкостью может заменить секс.
Lisa.ru 12 сентября в 08:45
Шоу-бизнес
Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак
Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ 09:51
Экономика
Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
ПРАЙМ 20:15
Авто
Стартовали продажи обновленного Chevrolet Captiva
Компания GM начала продажи обновленного кроссовера Chevrolet Captiva, сообщают «Новые автомобили».
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Происшествия
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Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятели и сфотографировался на фоне его тела.
Известия 21:21
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Армия и оружие
В ДНР заявили о 22 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 22 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 02:43
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии
По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK.
РБК 20:59
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
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Шоу-бизнес
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РИА Новости вчера в 20:53
Экономика
Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.
RT на русском 21:43
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.
РИА Новости вчера в 13:33
Авто
Вскоре объявят преемника Mitsubishi Pajero
Австралийский портал CarAdvice объявил, что из популярного внедорожника Pajero японская компания Mitsubishi сделает семейный кроссовер с новым названием модели.
CarsWeek.ru 04:49