Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность оперирования Заворотнюк Как пояснил специалист, если рак развился до такой стадии, что человек находится в коме, то возможностей провести операцию уже нет.

Энергетика США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.

Армия и оружие В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой В Британии начата разработка новейшего скоростного катера VICTA, способного погружаться в воду и некоторое время двигаться там.

Экономика Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.

Экономика Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.

Общество На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Сквер Ангелов построен в Кемерове на месте снесённого торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года произошёл пожар и погибли 60 человек.

Гаджеты Новая уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями Новая уязвимость SIM-карты под названием SimJacker позволяет шпионить за пользователями.

Армия и оружие NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир» Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.

Космос Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Шоу-бизнес Тина Канделаки призналась, что заменяет секс спортом Недавно Канделаки выделила еще один неоспоримый плюс спорта. По словам Тины, хорошая тренировка с легкостью может заменить секс.

Шоу-бизнес Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Экономика Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Авто Стартовали продажи обновленного Chevrolet Captiva Компания GM начала продажи обновленного кроссовера Chevrolet Captiva, сообщают «Новые автомобили».

Происшествия Житель Коми попался на убийстве из-за селфи с телом Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятели и сфотографировался на фоне его тела.

Здоровье Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.

Армия и оружие В ДНР заявили о 22 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки "За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 22 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Происшествия Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK.

Шоу-бизнес Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Экономика Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.

Единоборства Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.