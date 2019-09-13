Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
Читать в источнике
Комментировать214

Подробнее о событии

Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 05:30

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Интерфаксвчера в 04:39

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2020 году до 16,4 тыс. рублей

ТАССвчера в 05:02

Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

РБКвчера в 04:48

Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%

Интерфакс - Россиявчера в 04:34

Назван средний размер пенсий в России в 2020 году

RT на русскомвчера в 06:11

На сколько в 2020 году проиндексируют социальные и страховые пенсии?

Аргументы и Факты11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске

Время Пресс вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы погиб человек

РИА Новости 10:59
Происшествия

Люди кричали: пассажир рассказал о жуткой аварии под Ярославлем

В автобусе много народу кричало.
РЕН ТВ 07:23
Футбол

Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:33
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» в пятом туре АПЛ

RT на русском 11:57
Политика

Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Политика

Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Политика

В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Общество

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал личную переписку с больной раком Заворотнюк

Слово и Дело 10:28
Происшествия

В Крыму нашли бомбу времен ВОВ, висевшую на дереве

Радио Sputnik 06:45
Здоровье

Названы простые способы профилактики рака кишечника

Известия вчера в 12:47
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

РБК вчера в 09:36
Политика

Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече

Газета.Ru вчера в 23:37
Кино

Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»

В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания вчера в 07:52
Политика

Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий

Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
RT на русском 07:45
Футбол

Донецкий «Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:06
Здоровье

Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.
ТАСС 12 сентября в 17:11
Шоу-бизнес

Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину

Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.
Телепрограмма 12 сентября в 15:24
Происшествия

Волки напали на трех человек в Крыму

Газета.Ru 10:11
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Экономика

Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм

Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Политика

Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Происшествия

Жителя Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции

Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Здоровье

Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака

На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное