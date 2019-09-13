Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
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Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

Отмечается, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии, в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05 процента, что выше уровня инфляции.
РИА Новости13 сентября в 05:30

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Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

РИА Новости13 сентября в 05:30

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