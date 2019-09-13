Экономика
Газета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
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Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2020 году до 16,4 тыс. рублей
ТАСС13 сентября в 05:02
Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%
Интерфакс - Россия13 сентября в 04:34
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Политика
Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года
Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
RT на русском 09:03
Общество
Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками
"Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов", - заявили в пресс-службе сервиса.
Газета.Ru 10:13
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Космос
SpaceX отменила туристические полеты к МКС из-за отсутствия желающих
Руководство компании Bigelow Aerospace приняло решение отказаться от запланированных ранее рейсов по доставке туристов на МКС с помощью кораблей компании SpaceX.
Дни24 вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Происшествия
Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка
Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
Известия 06:26
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Кино
В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»
В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия 13 сентября в 09:06
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об отравлении Михаила Галустяна
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» дозвонился до помощницы Галустяна, однако комментировать ситуацию с отравлением артиста она отказалась.
Говорит Москва 09:12
Наука
Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
ИнфоСМИ вчера в 04:48
Экономика
Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты
Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.
News.ru 09:32
Политика
Помощник Помпео в сентябре посетит Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17—18 сентября совершит визит в Москву.
RT на русском 09:16
Шоу-бизнес
Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей
В беседе с корреспондентом «URA.RU» политик заявил, что не видит в поступке светской львицы ничего особенного и не согласен с православными активистами, которые усмотрели в танце Собчак действия, оскорбляющие чувства верующих.
URA.Ru 04:38
Политика
МИД ДНР обвинил украинские власти в саботаже мирного урегулирования
Позиция Киева Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что власть не будет вносить изменений в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, а также не планирует использовать механизм полной амнистии участников конфликта в рамках выполнения Минских договоренностей.
ТАСС 03:58
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак
Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак Экс-балерина все-таки перевоплотилась в умирающего лебедя.
Экспресс газета 10:19
Спорт
Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника
Купальный костюм стал причиной дисквалификации американской пловчихи Брекинн Уиллис на турнире в Анкоридже, штат Аляска.
Матч ТВ 13 сентября в 09:48
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Шоу-бизнес
Мария Бутырская рассказала Лере Кудрявцевой о конфликтах с тещей
Звезда отечественного фигурного катания Мария Бутырская пришла на передачу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Bimru.ru 09:35
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на три матча за кокаин
Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение дисквалифицировать российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина сроком на три матча.
МК-Спорт вчера в 12:47
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Общество
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
Взгляд.ру 07:59