Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
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Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

РИА Новости13 сентября в 05:30

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Интерфакс13 сентября в 04:39

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2020 году до 16,4 тыс. рублей

ТАСС13 сентября в 05:02

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Интерфакс - Россия13 сентября в 04:34

Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

РБК13 сентября в 04:48

Голикова: Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6%

Российская газета13 сентября в 05:19

Назван средний размер пенсий в России в 2020 году

RT на русском13 сентября в 06:11
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
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Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
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СМИ сообщили об отравлении Михаила Галустяна

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Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты

Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.
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Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17—18 сентября совершит визит в Москву.
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Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника

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Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
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