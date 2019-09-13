Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.

Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Политика Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

Общество Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками "Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов", - заявили в пресс-службе сервиса.

Здоровье Врач назвал главные симптомы рака мозга Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.

Космос SpaceX отменила туристические полеты к МКС из-за отсутствия желающих Руководство компании Bigelow Aerospace приняло решение отказаться от запланированных ранее рейсов по доставке туристов на МКС с помощью кораблей компании SpaceX.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.

Происшествия Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.

Политика Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.

Шоу-бизнес СМИ сообщили об отравлении Михаила Галустяна Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» дозвонился до помощницы Галустяна, однако комментировать ситуацию с отравлением артиста она отказалась.

Экономика Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.

Политика Помощник Помпео в сентябре посетит Москву Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17—18 сентября совершит визит в Москву.

Шоу-бизнес Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей В беседе с корреспондентом «URA.RU» политик заявил, что не видит в поступке светской львицы ничего особенного и не согласен с православными активистами, которые усмотрели в танце Собчак действия, оскорбляющие чувства верующих.

Политика МИД ДНР обвинил украинские власти в саботаже мирного урегулирования Позиция Киева Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что власть не будет вносить изменений в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, а также не планирует использовать механизм полной амнистии участников конфликта в рамках выполнения Минских договоренностей.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Шоу-бизнес Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак Экс-балерина все-таки перевоплотилась в умирающего лебедя.

Спорт Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника Купальный костюм стал причиной дисквалификации американской пловчихи Брекинн Уиллис на турнире в Анкоридже, штат Аляска.

Политика Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Мария Бутырская рассказала Лере Кудрявцевой о конфликтах с тещей Звезда отечественного фигурного катания Мария Бутырская пришла на передачу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на три матча за кокаин Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение дисквалифицировать российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина сроком на три матча.

Футбол Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".