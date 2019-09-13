Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Политика Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.

Происшествия При столкновении автобуса и фуры под Ярославлем погибли девять человек Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ярославской области, в результате погибли девять человек и еще 21 пострадал, в их числе один ребенок.

Наука Микроскопия без микроскопа: красота кодирования генов Технология базируется на впрыскивании в клетки специальных маркеров, представляющих собой синтезированные фрагменты ДНК.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.

Общество Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле» Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Футбол Эден Азар дебютировал за «Реал» в чемпионате Испании Мадридский «Реал» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Испании победил «Леванте» со счетом 3:2. На 60-й минуте в составе хозяев дебютировал бельгийский полузащитник Эден Азар, летом перешедший из лондонского «Челси» за €100 млн.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале» На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.

Шоу-бизнес Киркоров рассказал, как проходит свадьба Собчак и Богомолова Российский певец Филипп Киркоров рассказал о свадебном торжестве Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.

Авто В Японии показали прозрачную Honda S2000 На выставке, посвященной двадцатилетию модели Honda S2000, удалось запечатлеть на камеру самую необычную версию автомобиля, обладающую полностью прозрачным кузовом.

Общество Скончался академик-экономист Виктор Ивантер Академик Российской академии наук Виктор Ивантер ушел из жизни в воскресенье в возрасте 83 лет.

Игры Дополнение для Гвинт «Железная воля» выйдет 2 октября Открыт предзаказ, за него дадут рубашку «Железной воли», облик Радовида «Защитник Севера», 25 премиальных бочек «Железной воли» и игровое поле корабля.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Общество В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов» В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

Общество Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.

Наука Новый автомобильный детектор обнаруживает скрытые под асфальтом мины по вибрации Для обнаружения мин детектор используется в сочетании с источником волн. Из-за них грунт начинает вибрировать.