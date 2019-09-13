Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
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Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 05:30

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Интерфаксвчера в 04:39

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2020 году до 16,4 тыс. рублей

ТАССвчера в 05:02

Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

РБКвчера в 04:48

Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%

Интерфакс - Россиявчера в 04:34

Назван средний размер пенсий в России в 2020 году

RT на русскомвчера в 06:11

Страховые и социальные пенсии проиндексируют на 6-7% в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 04:46
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Политика

Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

ТАСС 09:46
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Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Политика

Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря

Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Футбол

Реал — Леванте 3:2

Sports.ru 05:34
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Состояние Анастасии Заворотнюк стремительно ухудшается. Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки.
StarHit.ru вчера в 15:27
Экономика

Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 08:36
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области

Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Гаджеты

Huawei выпустила ноутбуки под управлением Linux из-за санкций США

Huawei начала в Китае поставки ноутбуков MateBook X Pro, MateBook 13 и MateBook 14 под управлением Deepin Linux.
Ferra вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Опубликовано первое фото Собчак и Богомолова в церкви

Опубликована первая фотография с обряда венчания телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Взгляд.ру вчера в 09:37
Футбол

Дзюба посвятил свой гол в матче с «Арсеналом» родителям

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во вчерашнем матче с тульским «Арсеналом», прошедшем на стадионе «Газпром Арены» в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги, стал автором первого гола.
Невские Новости 05:48
Экономика

Россию залили иностранными деньгами: переводы из Латвии выросли в разы

За первое полугодие 2019 года граждане Великобритании, Латвии, США и Абхазии отправили физическим лицам из нашей страны в десятки раз больше средств, чем в январе–июне 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 11:54
Гаджеты

Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro

Ранее в Сети появилась информация о том, что китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску шесть новых моделей телевизоров.
UfaTime.ru 07:49
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу OPAL

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что украинская ГТС может помочь "Газпрому" восстановить прежние объемы поставки газа в Европу.
Pravda.Ru 08:03
Происшествия

Двое пассажиров севшего на мель судна в Югре госпитализированы

RT на русском 07:19
Шоу-бизнес

Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак

Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
Экономика

В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО

Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM вчера в 01:34
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Известия 08:00
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 07:56
Политика

Заксобрание Севастополя выбрало спикера

Председателем Законодательного собрания Севастополя стал Владимир Немцев, избранный в городской парламент по мажоритарному округу номер четыре от партии "Единая Россия".
Российская газета 07:35
Кино

Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»

Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor 01:48
Футбол

Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 07:32
Политика

Зеленский заявил о продолжении спора с мэром Днепра по мосту

Известия 09:16
Экономика

Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Политика

В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня

В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Мойка78 12 сентября в 23:43
Происшествия

В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль

RT на русском 09:26
Экономика

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 12 сентября в 08:07
Происшествия

На стройке Крымского моста погиб рабочий

В пятницу, 13 сентября, на стройке моста через Керченский пролив погиб рабочий. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Krym.News 08:59
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