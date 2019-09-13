Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, соответствующие ресурсы для индексации предусмотрены.

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

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