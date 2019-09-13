Экономика
ИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, соответствующие ресурсы для индексации предусмотрены.
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Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 00:53
Игры
Создан плагин, позволяющий смотреть YouTube и запускать игры Steam в Minecraft
Игромания.ру 03:02
Общество
Резкое похолодание ожидает россиян
Резкое похолодание ожидает Центральную часть России, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, передает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Собчак показала фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
Известия 04:58
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Наука
Лекарство от диабета способствует восстановлению мозга
Ученые из Торонтского университета во главе с Синди Морсхед (Cindi Morshead) обнаружили, что метформин — популярное противодиабетическое средство — способствует восстановлению когнитивных функций у перенесших инсульт мышей.
Полит.ру вчера в 08:00
Экономика
Голикова рассказала, как вырастет маткапитал в 2020 году
В 2020 году маткапитал предлагается увеличить на 3,8 процента. Поле этого его размер составит 466 тысяч 617 рублей.
Российская газета 05:11
Спорт
Юная пловчиха слишком сильно оголила ягодицы и была лишена победы
Пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника во время соревнований на Аляске (США).
Lenta.ru вчера в 23:34
Политика
Зеленский призвал сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.
Газета.Ru 03:02
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском вчера в 11:53
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Шоу-бизнес
Седокова прокомментировала свой роман с баскетболистом
Из-за Анны Седоковой, которая закрутила роман с баскетболистом Янисом Тиммой, разразился грандиозный скандал.
Подмосковье Сегодня 04:36
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском вчера в 10:28
Общество
Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки
Как ранее отмечали в Росреестре, зачастую площадь фактически используемых земельных участков превышает площадь, указанную в ЕГРН, более чем на 10% или на минимальный размер.
Интерфакс 01:44
Политика
Порошенко напросился на свадьбу к освобожденному моряку
Бывший президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу к моряку Андрею Эйдеру, одному из участников обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Взгляд.ру 04:05
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери
Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
Комсомольская правда вчера в 12:55
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Футбол
Массимо Каррера хотел привести в «Спартак» Тотти
Вести.Ru вчера в 16:16
Здоровье
Врачи назвали симптомы инсульта, которые не кажутся опасными
Американские врачи рассказали о симптомах инсульта, которые часто неправильно истолковываются и не воспринимаются как опасные.
MedikForum.ru вчера в 19:53
Общество
Вячеслав Володин намерен встретиться с саратовскими дольщиками
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин анонсировал встречу с обманутыми дольщиками 27 домов в Саратове.
Взгляд-инфо 11 сентября в 10:10
Технологии
Rakuten: криптовалюты станут доступным платежным средством в Японии
Rakuten сделает криптовалюты доступными для повседневных платежей в Японии, заявил президент Rakuten Wallet (криптоподразделение корпорации) Тацуя Ямада.
РБК 04:14
Общество
ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Политика
В Волгограде проведут Совет безопасности России
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, проведет заседание секретарь Совбеза РФ, бывший директор ФСБ Николай Патрушев.
МТВ онлайн 11 сентября в 03:04
Политика
Россию заставили сохранить транзит газа через Украину
Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru 10 сентября в 06:13
Авто
Авторынок Германии в августе остался на высоком уровне
Авторынок Германии в августе снизился на 0,8% и составил 313748 машин.
Автостат 04:36
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Армия и оружие
Американцы испытали робота-тральщика
N+1 вчера в 09:21
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Российская газета вчера в 02:55