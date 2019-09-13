Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, соответствующие ресурсы для индексации предусмотрены.
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Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

РБК04:48

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

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РИА Новости04:46

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Телеканал 360°04:46

Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%

Интерфакс - Россия04:34
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
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