Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
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с чего всё началось

Как будут расти пенсии в ближайшие три года

На конец 2020 года средняя страховая пенсия по стране ожидается на уровне 15,4 тысячи. у неработающих пенсионеров - 16,4 тысячи.
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