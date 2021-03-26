Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 3,4%
Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4%, постановление вступит в силу с 1 апреля, сообщает в пятницу, 26 марта, пресс-служба кабмина. Из бюджета Пенсионного фонда на данные цели выделено 12,8 млрд рублей, сказано в заявлении пресс-службы кабмина.В источнике
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