Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4%, постановление вступит в силу с 1 апреля, сообщает в пятницу, 26 марта, пресс-служба кабмина. Из бюджета Пенсионного фонда на данные цели выделено 12,8 млрд рублей, сказано в заявлении пресс-службы кабмина.

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