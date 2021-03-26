Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 3,4%

Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4%, постановление вступит в силу с 1 апреля, сообщает в пятницу, 26 марта, пресс-служба кабмина. Из бюджета Пенсионного фонда на данные цели выделено 12,8 млрд рублей, сказано в заявлении пресс-службы кабмина.В источнике

Подробнее о событии

В Минтруде рассказали, до какого размера вырастут социальные пенсии в России

Московский Комсомолецвчера в 10:10

Повышение пенсий с 1 апреля 2021: кому и на сколько

VN.RU24 марта в 00:11

Что произошло за день: пятница, 26 марта

Интерфакс26 марта в 13:27

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4%

RT на русском26 марта в 13:05

Кабмин напомнил об индексации социальных пенсий с 1 апреля

РБК26 марта в 04:22

Минтруд назвал размер социальных пенсий с 1 апреля после индексации

ФАН26 марта в 04:30

В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД

Российская газетавчера в 23:00
Интересное