Экономика
Российская газетаМишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
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Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС
Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Происшествия
Полиция установила личность водителя, сбившего вдову Любимова в Москве
Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Политика
Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса.
Здоровье
Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист
В России в любом случае в ближайшие недели начнется подъем заболеваемости.
Футбол
УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии.
Происшествия
В Киеве у предпринимателя отобрали 100 тысяч медицинских масок
Правоохранители задержали в Киеве пять человек, которых подозревают в разбойном нападении на предпринимателя и краже 100 тысяч медицинских масок, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Путешествия
Российские туристы застряли в Европе из-за нехватки обратных рейсов
Тюрина отметила, что в связи с ситуацией туроператоры обратились в Ростуризм и направили в ведомство списки клиентов, которые не могут вернуться в Россию.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Футбол
РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Матчи российской премьер-лиги приостановлены до 10 апреля. Об этом заявили несколько руководителей клубов РПЛ.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Политика
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Авто
Toyota изобрела безупречный способ окраски автомобилей
Известный производитель машин Toyota продемонстрировал недавно разработанную технологию окраски машин инновационным распылителем.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Происшествия
Россиянин воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб
В Ростовской области 18-летний молодой человек воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Общество
Роспотребнадзор поручил ограничить массовые мероприятия в России
Роспотребнадзор поручил губернаторам регионов ограничить массовые мероприятия, проводимые на их территориях.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.
Общество
В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Общество
Один из основных кандидатов на пост главы ХДС заразился коронавирусом
Один из основных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии - 64-летний Фридрих Мерц - заразился коронавирусом нового типа.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.