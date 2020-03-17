Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.

Общество Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.

Политика Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.

Футбол УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии.

Происшествия В Киеве у предпринимателя отобрали 100 тысяч медицинских масок Правоохранители задержали в Киеве пять человек, которых подозревают в разбойном нападении на предпринимателя и краже 100 тысяч медицинских масок, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Путешествия Российские туристы застряли в Европе из-за нехватки обратных рейсов Тюрина отметила, что в связи с ситуацией туроператоры обратились в Ростуризм и направили в ведомство списки клиентов, которые не могут вернуться в Россию.

Общество Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Экономика Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.

Кино Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.

Политика Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).