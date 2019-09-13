Экономика
Газета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном образе
Телеканал Санкт-Петербург 05:21
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Общество
Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
РБК 05:08
Шоу-бизнес
Врачи отказываются отрезать «руки-базуки»
Россиянин Кирилл Терешин, который прославился "руками-базуками", обратился за помощью в больницу, но врачи не берутся делать операцию по удалению воспаленных мышц.
Южный Федеральный вчера в 20:41
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Здоровье
Минздрав повысит зарплаты врачам
Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 04:06
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Политика
Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
RT на русском 08:08
Политика
В ФАС предложили вернуть в России рекламу пива и вина
Глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин заявил, что необходимо ослабить запретные ограничения на рекламу пива и вина в России.
Газета.Ru 08:24
Экономика
Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку» и падению цен на нефть
Греф отметил, что в данной ситуации вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, "чем те проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие".
ТАСС 09:38
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Кино
HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»
Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 04:32
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Авто
Кроссовер Genesis GV70 выйдет в 2021 году
На рынке новинка, построенная на базе седана G70, появится в 2021 году.
Picsnews.net 02:47
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Нападающий хоккейного клуба СКА Виктор Тихонов рассказал о деньгах, которые ему задолжал самый богатый российский хоккеист Артемий Панарин.
Фонтанка.Ру 09:37
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Rак утверждает западный ученый, употребление помидоров может привести к появлению кожной сыпи, облысению и синдрому хронической усталости.
Московский Комсомолец вчера в 22:12
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 07:20
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила лосиный тест
Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения не справился с лосиным тестом, который провёл шведский журнал Teknikens Värld.
Журнал Авто.ру 00:30
Общество
За жизнь в Италии решили заплатить 25 тысяч евро
Lenta.ru вчера в 00:36
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51