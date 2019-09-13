Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии. Отмечается, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей.

с чего всё началось

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.

Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

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