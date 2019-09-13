Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
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Пенсионный фонд России рассказал о повышении пенсий

VSE42.RUвчера в 05:31

Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

РИА Новости05:30

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Интерфакс04:39

Назван средний размер пенсий в России в 2020 году

RT на русском06:11

Страховые пенсии россиян проиндексируют более чем на 6% в 2020 году

Ведомости06:25

Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

РБК04:48

Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии

URA.Ru06:35
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У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

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Навальный улетел из России после обысков его штабов

После проведения обысков в штабах Алексея Навального, связанных с делом об отмывании денег, оппозиционер выехал из России.
Российская газета 05:30
Экономика

Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга

Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был строить «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко.
РБК 06:06
Наука

Употребление чая улучшает здоровье мозга

Недавнее исследование проведенное сотрудниками Университета Эссекса и Кембриджского университета, под руководством доцента профессора Фэнга Лэя c факультета психологической медицины Медицинской школы NUS Yong Loo Lin показало, что у людей обычно пьющих чай лучше организованы области мозга - и это связано со здоровой когнитивной функцией - по сравнению с не пьющими чай.
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Шоу-бизнес

Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе

Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Политика

Вышинский заявил о госпитализации

Lenta.ru 08:04
Происшествия

Германия выдала России организовавшего налет на банк лидера ОПГ

Германия экстрадировала в Россию предполагаемого организатора налета на банк, совершенного в Санкт-Петербурге в 2009 году.
Lenta.ru 09:14
Экономика

Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина

Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 07:58
Политика

Регулятор ФРГ пригрозил «Газпрому» штрафом из-за OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.
RT на русском 07:10
Политика

Суд в Гааге отказал России в пересмотре иска к банку Коломойского

Арбитражный суд в Гааге отказал России в требовании о пересмотре вопросов юрисдикции украинского "Приватбанка" относительно утраченных активов в Крыму.
Газета.Ru 08:46
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth

Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Киберспорт

На всех платформах вышла пробная версия A Plague Tale: The Innocence

Пробную версию A Plague Tale: Innocence уже можно скачать в Steam, PS Store и Microsoft Store: демка даёт возможность полностью пройти первую главу игры.
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Авто

В Японии нашлась полностью прозрачная Honda S2000

На мероприятии в Японии, которое посвящено юбилею модели Honda S2000, была замечена очень странная модификация родстера, которая имела полностью прозрачный кузов.
Тарантас Ньюс 08:15
Кино

Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика

Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
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Игры

Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
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Гаджеты

Эксперты Роскачества составили новый рейтинг смартфонов

Роскачество и ICRT исследовали смартфоны, представленные на российском рынке. По результатам проверки был составлен рейтинг гаджетов.
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Здоровье

НИИТОН возглавил ученик Игоря Норкина

Собеседник отметил, что прежний руководитель института, Игорь Норкин, останется на посту почетного директора института.
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Актёр фильма «Гардемарины, вперёд!» изменился до неузнаваемости

Владимир Шевельков, покоривший сердца советских зрительниц в образе князя Никиты Оленева из фильма «Гардемарины, вперёд!» заметно преобразился с возрастом.
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Медведев назвал условия сокращения рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
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У Xiaomi Mi 9 Lite нашлось отличие от Xiaomi CC9

Как считалось ранее, отличий между Xiaomi CC9 и Xiaomi Mi 9 Lite выявлено не было, но все-таки одно различие удалось найти, речь идет о расположении логотипов на задней панели устройства.
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Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.
RT на русском 03:13
Авто

Как экономить на бензине: 10 простых правил

Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
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Футбол

Сёмин пригласил школьника с причёской Ибрагимовича в «Локомотив»

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Юрий Сёмин пригласил мальчика, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича, в гости к «железнодорожникам».
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Спорт

В Кремле отреагировали на продажу призёркой ОИ подаренного автомобиля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
RT на русском 08:17
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В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива

В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
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Пристайко: Украина хочет провести выборы в ДНР и ЛНР

Власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного правительству Донбасса, сказал украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Украина.ру 08:24
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Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
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«Свой среди чужих, чужой среди своих». «Тамбов» анонсировал игру с ЦСКА

«Тамбов» в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА анонсировал встречу афишей фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Спорт-Экспресс 05:14
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Министр финансов обещает сократить количество чиновников

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов пообещал сократить количество чиновников.
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