Экономика
Газета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Prо Город Пенза 08:20
Общество
Навальный улетел из России после обысков его штабов
После проведения обысков в штабах Алексея Навального, связанных с делом об отмывании денег, оппозиционер выехал из России.
Российская газета 05:30
Экономика
Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга
Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был строить «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко.
РБК 06:06
Наука
Употребление чая улучшает здоровье мозга
Недавнее исследование проведенное сотрудниками Университета Эссекса и Кембриджского университета, под руководством доцента профессора Фэнга Лэя c факультета психологической медицины Медицинской школы NUS Yong Loo Lin показало, что у людей обычно пьющих чай лучше организованы области мозга - и это связано со здоровой когнитивной функцией - по сравнению с не пьющими чай.
Капитал страны 03:16
Шоу-бизнес
Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Политика
Вышинский заявил о госпитализации
Lenta.ru 08:04
Происшествия
Германия выдала России организовавшего налет на банк лидера ОПГ
Германия экстрадировала в Россию предполагаемого организатора налета на банк, совершенного в Санкт-Петербурге в 2009 году.
Lenta.ru 09:14
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 07:58
Политика
Регулятор ФРГ пригрозил «Газпрому» штрафом из-за OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.
RT на русском 07:10
Политика
Суд в Гааге отказал России в пересмотре иска к банку Коломойского
Арбитражный суд в Гааге отказал России в требовании о пересмотре вопросов юрисдикции украинского "Приватбанка" относительно утраченных активов в Крыму.
Газета.Ru 08:46
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Киберспорт
На всех платформах вышла пробная версия A Plague Tale: The Innocence
Пробную версию A Plague Tale: Innocence уже можно скачать в Steam, PS Store и Microsoft Store: демка даёт возможность полностью пройти первую главу игры.
Gmbox.ru 08:33
Авто
В Японии нашлась полностью прозрачная Honda S2000
На мероприятии в Японии, которое посвящено юбилею модели Honda S2000, была замечена очень странная модификация родстера, которая имела полностью прозрачный кузов.
Тарантас Ньюс 08:15
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Гаджеты
Эксперты Роскачества составили новый рейтинг смартфонов
Роскачество и ICRT исследовали смартфоны, представленные на российском рынке. По результатам проверки был составлен рейтинг гаджетов.
Газета Кемерова 03:32
Здоровье
НИИТОН возглавил ученик Игоря Норкина
Собеседник отметил, что прежний руководитель института, Игорь Норкин, останется на посту почетного директора института.
Взгляд-инфо 05:25
Шоу-бизнес
Актёр фильма «Гардемарины, вперёд!» изменился до неузнаваемости
Владимир Шевельков, покоривший сердца советских зрительниц в образе князя Никиты Оленева из фильма «Гардемарины, вперёд!» заметно преобразился с возрастом.
ИнфоСМИ 05:04
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Гаджеты
У Xiaomi Mi 9 Lite нашлось отличие от Xiaomi CC9
Как считалось ранее, отличий между Xiaomi CC9 и Xiaomi Mi 9 Lite выявлено не было, но все-таки одно различие удалось найти, речь идет о расположении логотипов на задней панели устройства.
Live24 09:19
Политика
Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.
RT на русском 03:13
Авто
Как экономить на бензине: 10 простых правил
Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
Популярная механика 02:18
Футбол
Сёмин пригласил школьника с причёской Ибрагимовича в «Локомотив»
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Юрий Сёмин пригласил мальчика, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича, в гости к «железнодорожникам».
News.ru 08:23
Спорт
В Кремле отреагировали на продажу призёркой ОИ подаренного автомобиля
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
RT на русском 08:17
Политика
В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива
В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
Политика
Пристайко: Украина хочет провести выборы в ДНР и ЛНР
Власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного правительству Донбасса, сказал украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Украина.ру 08:24
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Футбол
«Свой среди чужих, чужой среди своих». «Тамбов» анонсировал игру с ЦСКА
«Тамбов» в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА анонсировал встречу афишей фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Спорт-Экспресс 05:14
Экономика
Министр финансов обещает сократить количество чиновников
Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов пообещал сократить количество чиновников.
Дума ТВ 07:36