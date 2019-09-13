Экономика
Газета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
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Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%
Интерфакс - Россиявчера в 04:34
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Трамп обсудил с саудовским наследным принцем атаки на НПЗ
Президент США Дональд Трамп после атак беспилотников на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco позвонил в субботу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, передает саудовское агентство SPA.
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Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки
Как ранее отмечали в Росреестре, зачастую площадь фактически используемых земельных участков превышает площадь, указанную в ЕГРН, более чем на 10% или на минимальный размер.
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Происшествия
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Опубликован тизер десятого сезона «Ходячих мертвецов»
Создатели американского постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» представили тизер десятого сезона проекта.
NewInform вчера в 09:00
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«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
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В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
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Дни24 вчера в 08:16
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Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета 03:21
Происшествия
Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что родственникам погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей.
RT на русском 15:27
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Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атаками на Саудовскую Аравию стоит Иран.
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Космос
Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету
Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету.
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Происшествия
Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте
Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.
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Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
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«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
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В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила
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«Газпром» снизил поставки по Opal
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Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
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