Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
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Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
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