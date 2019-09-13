Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
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с чего всё началось

Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

Отмечается, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии, в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05 процента, что выше уровня инфляции.
РИА Новости13 сентября в 05:30

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Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

РИА Новости13 сентября в 05:30

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Интерфакс13 сентября в 04:39

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2020 году до 16,4 тыс. рублей

ТАСС13 сентября в 05:02

Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%

Интерфакс - Россия13 сентября в 04:34

Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

РБК13 сентября в 04:48

Назван средний размер пенсий в России в 2020 году

RT на русском13 сентября в 06:11

Голикова: Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6%

Российская газета13 сентября в 05:19
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