Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
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Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

РИА Новости13 сентября в 05:30

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Интерфакс13 сентября в 04:39

На сколько в 2020 году проиндексируют социальные и страховые пенсии?

Аргументы и Фактывчера в 11:31

Назван средний размер пенсий в России в 2020 году

RT на русском13 сентября в 06:11

Топилин: пенсии в следующем году вырастут на 6,6%

Pravda.Ru12 сентября в 06:13

Страховые пенсии россиян проиндексируют более чем на 6% в 2020 году

Ведомости13 сентября в 06:25

Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

РБК13 сентября в 04:48
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
Футбол

Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку

Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку

Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Культура

В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой

Московский Комсомолец 05:36
Футбол

«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Футбол

Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

РЕН ТВ вчера в 19:23
Религия

Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»

Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.
РБК 08:44
Политика

Глава «Ростеха» допустил возможность ребрендинга SSJ-100

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность переименования самолёта Sukhoi Superjet 100.
REGNUM 10:14
Политика

В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Политика

Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России

Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.
Интерфакс 09:29
Происшествия

В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне

Lenta.ru 09:05
Экономика

Медведев объявил о введении нового налога для россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения министерству финансов внести поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в стране появится новый налог, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:00
Происшествия

В колонии в Курганской области убили заключенного

Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
ТАСС 03:52
Политика

Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года

Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
RT на русском 09:03
Спорт

Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника

На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Общество

Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками

"Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов", - заявили в пресс-службе сервиса.
Газета.Ru 10:13
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие

Минобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — рассказали в Минобороны.
Известия 10:02
Политика

Помощник Помпео приедет в Москву

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга

Актриса находится в столичном госпитале около двух недель, однако сегодня ночью ей резко стало плохо.
Подмосковье Сегодня 13 сентября в 06:39
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

РБК 10:06
Политика

В Израиле одобрили строительство поселения в Иорданской долине

10 сентября премьер Израиля заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.
RT на русском 09:28
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Футбол

«Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти

«Оренбург» обыграл «Рубин» в домашнем матче 9-го тура РПЛ. Хозяева усилиями Рикарду Алвеша открыли счет в начале второго тайма.
Матч ТВ 08:54
Происшествия

Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка

Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
Известия 06:26
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Споры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США

Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому

48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
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