Экономика
Газета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
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Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Культура
В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой
Московский Комсомолец 05:36
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Футбол
Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
РЕН ТВ вчера в 19:23
Религия
Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»
Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.
РБК 08:44
Политика
Глава «Ростеха» допустил возможность ребрендинга SSJ-100
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность переименования самолёта Sukhoi Superjet 100.
REGNUM 10:14
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Политика
Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России
Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.
Интерфакс 09:29
Экономика
Медведев объявил о введении нового налога для россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения министерству финансов внести поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в стране появится новый налог, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:00
Происшествия
В колонии в Курганской области убили заключенного
Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
ТАСС 03:52
Политика
Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года
Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
RT на русском 09:03
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Общество
Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками
"Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов", - заявили в пресс-службе сервиса.
Газета.Ru 10:13
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие
Минобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции
«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — рассказали в Минобороны.
Известия 10:02
Политика
Помощник Помпео приедет в Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга
Актриса находится в столичном госпитале около двух недель, однако сегодня ночью ей резко стало плохо.
Подмосковье Сегодня 13 сентября в 06:39
Политика
В Израиле одобрили строительство поселения в Иорданской долине
10 сентября премьер Израиля заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.
RT на русском 09:28
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Футбол
«Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти
«Оренбург» обыграл «Рубин» в домашнем матче 9-го тура РПЛ. Хозяева усилиями Рикарду Алвеша открыли счет в начале второго тайма.
Матч ТВ 08:54
Происшествия
Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка
Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
Известия 06:26
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Споры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18