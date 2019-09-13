Экономика
Газета.RuСоциальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.
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с чего всё началось
Отмечается, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии, в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05 процента, что выше уровня инфляции.РИА Новости13 сентября в 05:30
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Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2020 году до 16,4 тыс. рублей
ТАСС13 сентября в 05:02
Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%
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