Общество

КоммерсантъКоммерсантъСоциальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова. По словам министра, индексация затронет почти 4 млн россиян, 3,2 млн из которых являются получателями социальных пенсий.
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Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1%

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Его слова приводит пресс-служба ведомства. Это затронет почти четыре миллиона россиян, из них 3,2 миллиона — получатели соцвыплат.
РИА Новости07:30

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Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

Коммерсантъ07:57

На сколько с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии?

Аргументы и Факты09:49

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

RT на русском07:12

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

ТАСС07:21

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек

Интерфакс07:13

Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1%

РИА Новости07:30

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Известия07:05
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
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Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
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Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ

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Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

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Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda

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Индия купила новые истребители за несколько миллиардов долларов

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Игорь Крутой предложил кандидата от России на Евровидение

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Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
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