Общество
КоммерсантъСоциальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова. По словам министра, индексация затронет почти 4 млн россиян, 3,2 млн из которых являются получателями социальных пенсий.
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с чего всё началось
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Его слова приводит пресс-служба ведомства. Это затронет почти четыре миллиона россиян, из них 3,2 миллиона — получатели соцвыплат.РИА Новости07:30
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