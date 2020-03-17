Общество

ИзвестияИзвестияСоциальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
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Постановление Правительства РФ от 13 марта 2020 г. N 270 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий»

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