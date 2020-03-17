Общество
ИзвестияСоциальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
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Экономика
Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку
Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку Крупнейшие по выдаче ипотеки российские банки наблюдают резкий приток заявок граждан на кредиты.
Здоровье
В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом
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Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировали 48 человек
Около 1500 человек были тщательно осмотрены в связи с подозрением на коронавирус.
Общество
Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Общество
В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
Происшествия
В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос
Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
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В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин
Политика
Деятели науки и культуры выступили против поправок к Конституции
Российские ученые, юристы, журналисты и деятели культуры выступили против внесения поправок в Конституцию.
Шоу-бизнес
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Происшествия
В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус
Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске, установили.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
Армия и оружие
Военная база коалиции в Ираке подверглась обстрелу
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
Первый излечившийся от коронавируса россиянин — о карантине, симптомах болезни и славе
Беров поделился с корреспондентом «Ленты.ру» мыслями о пережитом.
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Наука
В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца
В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Шоу-бизнес
Обнаженная Анастасия Волочкова показала свою защиту от коронавируса
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова показала свои методы борьбы с коронавирусом.
Общество
Эксперты поссорились из-за медицинских масок во время телеэфира
Украинский эксперт Вячеслав Ковтун задался вопросом, зачем нужно производить медицинские маски, если, по ряду мнений, они "не защищают".
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта
Ситуация в России Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, причем в десяти случаях передача инфекции произошла внутри России.
Общество
Малышева рассказала, полезна ли «звездочка» против коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева оценила эффективность бальзама «Золотая звезда» в борьбе против коронавируса.
Политика
Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус
Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус.
Политика
В Швеции сравнили Украину с фашистами из-за водной блокады Крыма
6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым.