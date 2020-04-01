Коронавирус

REGNUMREGNUMСоциальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

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Россиянам сегодня проиндексируют социальные пенсии

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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

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