Общество
REGNUMСоциальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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Общество
Карантин введен в Октябрьском районе ЕАО
В Октябрьском районе введен карантин, соответствующее постановление врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна опубликовано на сайте областного правительства.
Шоу-бизнес
Опубликована фотография голого Джигана в наручниках
В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Финансы
Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн руб. взносов из-за вируса
Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) из-за распространения коронавируса могут недополучить от 200 млрд до 2,3 трлн руб. страховых взносов, подсчитали эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики, описывая разные сценарии кризиса.
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна назвал его «овощем»
Общество
Евразийская комиссия запретила экспорт продуктов из стран ЕАЭС
Под запрет на экспорт попадут гречка, рис, лук, семена подсолнечника, а также чеснок, репа, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки
Артист снял вид из больницы, а также часть палаты.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Наука
Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус
Происшествия
В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский
В Новосибирске в результате ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский. Об этом сообщает телекомпания «Вести Новосибирск».
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
Финансы
ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей
ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
Хоккей
Жена Малкина рассказала, зачем хоккеисту американский паспорт
Общество
В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.
Шоу-бизнес
Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева
На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Жителям Приморья запретили посещать леса в период режима самоизоляции
Жителям Приморья запретят посещать леса в связи с введением в крае режима полной самоизоляции и началом пожароопасного сезона, сообщает правительство региона.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Наука
В России нашли способ уничтожить коронавирус
Общество
Новый способ мошенничества с возвратом авиабилетов появился в России
Новый способ мошенничества, который связан с массовой отменой авиарейсов из-за пандемии коронавируса, появился в России.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Футбол
«МЮ» предложил Санчо зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю
МЮ предложил 20-летнему полузащитнику дортмундской Боруссии Джейдону Санчо контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.
Футбол
Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына
41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Наука
ИИ быстро учится превращать активность мозга в текст
После чего вторая часть ИИ преобразовала их в последовательность слов, рассказывает Guardian.
Музыка
Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов
Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Транспорт
Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля
Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Политика
Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.