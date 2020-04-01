Коронавирус

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Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
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ПФР напомнил о повышении социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

Газета.Ru01:37

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

РИА Новостивчера в 23:05

Пенсии повысят в России с 1 апреля

Катунь 2429 марта в 03:31

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

РБКвчера в 18:53

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

REGNUMвчера в 19:49

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

RT на русскомвчера в 17:51

Россиянам сегодня проиндексируют социальные пенсии

Эхо Москвывчера в 23:30
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Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Москва 24 02:31
Общество

Российский суд впервые в истории рассмотрел дело по WhatsApp

В копии постановления суда говорится, что дело об административном правонарушения рассматривала судья Невьянского городского суда «путем видеозвонка с использованием мессенджера WhatsApp».
Дождь 01:40
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Хоккей

«Адмирал» лишится финансирования и вылетит из КХЛ из-за коронавируса

Правительство Приморского края приняло решение о прекращении финансирования профессиональных спортивных клубов региона, в этой связи следующий чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пропустит «Адмирал» из Владивостока.
РБК 02:40
Экономика

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Известия 02:24
Авто

В 2020 году мировой авторынок может упасть на 14%

Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз снижения продаж легковых авто на мировом рынке в 2020 году до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5% из-за усиления негативного влияния распространения эпидемии COVID-19.
Тарантас Ньюс вчера в 09:18
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 30 марта в 19:25
Общество

МВД Украины больше не даст разрешение на рейсы для эвакуации украинцев

Министерство внутренних дел Украины больше не даст согласие на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина, заявил глава МВД Арсен Аваков.
РИА Новости 02:28
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Экономика

На американских рынках произошел рекордный обвал

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.
Lenta.ru 02:27
Гаджеты

Названа дата выхода дешевого iPhone SE2

Известный американский блогер Джон Поссер раскрыл дату выхода бюджетного iPhone SE2. По его словам, это должно произойти в апреле.
Live24 01:57
Общество

Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина

Если есть возможность, изменить ситуацию.
Российская газета 02:43
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Авто

В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега

Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Тарантас Ньюс вчера в 06:38
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Мосгордуму внесли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов внес на рассмотрение проект закона о штрафе в размере 4 тыс. руб. для тех, кто нарушает режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество

Пиковый спрос на продукты в России пройден

Газета.Ru 02:15
Экономика

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов).
РБК вчера в 17:00
Политика

Национальный запас защитных средств почти закончился в США

В Национальном стратегическом резерве США почти закончились средства личной защиты: медицинские маски, респираторы, перчатки и халаты.
ТК Звезда 02:03
Общество

Больше половины россиян оказались в кризис без сбережений

Больше половины россиян в нынешней ситуации кризиса оказались без сбережений.
Компания вчера в 03:22
Биатлон

Резцова пригрозила Губерниеву судом за слова о победах на допинге

Знаменитая в прошлом российская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова в свой адрес со стороны комментатора Дмитрия Губерниева, заявившего, что она приходила в эфир пьяной, несла чушь, а свои победы в спорте 30 лет назад завоевала с помощью допинга.
ProstoProSport 00:28
Политика

Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса и санкций против России

Отказ от блокады Донбасса и санкций против России позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер с меньшими потерями.
ТАСС вчера в 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
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