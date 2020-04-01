Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Общество Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.

Шоу-бизнес Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество Журнал StarHit поинтересовался у адвоката Сергея Жорина, который ведет много громких бракоразводных процессов, как Оксана Самойлова и Джиган могут поделить имущество и общих наследников.

Экономика Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.

Общество 440 человек заболели коронавирусом в России за сутки Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Кино На съемках «Морбиуса» нашли отсылку к «Веному» Один из пользователь Reddit заметил на появившихся фотографиях со съемочной площадки фильма «Морбиус» скрытый привет другому фильму Sony по комиксам Marvel — «Веному».

Биатлон Драчева призвали уйти с поста главы СБР Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".

Наука Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.

Общество Российский губернатор разогнал посетителей в торговом центре Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции.

Биатлон Мартен Фуркад заявил, что приедет в Россию Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что приедет в Россию, чтобы отметить завершение карьеры с болельщиками.