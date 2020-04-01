Коронавирус
ТАССВ России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
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Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество
Журнал StarHit поинтересовался у адвоката Сергея Жорина, который ведет много громких бракоразводных процессов, как Оксана Самойлова и Джиган могут поделить имущество и общих наследников.
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
Общество
В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции
Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Политика
Reuters узнал об исчерпании в США запаса средств индивидуальной защиты
В США из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции почти исчерпали средства индивидуальной защиты, которые хранились стратегическом резерве.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Шоу-бизнес
На мать Лолиты напали в Киеве за русскую речь
Певица Лолита Милявская рассказала о нападении на ее мать в Киеве за то, что она говорила на русском языке.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Музыка
RT покажет в прямом эфире концерт группы Uma2rman
Телеканал RT в четверг, 2 апреля, в 19:00 мск покажет в прямом эфире концерт группы Uma2rman.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Футбол
Вячеслав Колосков: «Другие бюджетные клубы последуют примеру „Луча“»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Луч» — не последний клуб, который в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Кино
На съемках «Морбиуса» нашли отсылку к «Веному»
Один из пользователь Reddit заметил на появившихся фотографиях со съемочной площадки фильма «Морбиус» скрытый привет другому фильму Sony по комиксам Marvel — «Веному».
Биатлон
Драчева призвали уйти с поста главы СБР
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".
Общество
Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей
Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Наука
Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха
В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
В НАТО оценили помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг оценил помощь российской стороны в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, цитирует его ТАСС.
Общество
Российский губернатор разогнал посетителей в торговом центре
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции.
Биатлон
Мартен Фуркад заявил, что приедет в Россию
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что приедет в Россию, чтобы отметить завершение карьеры с болельщиками.
Футбол
Черчесов заявил, что не вызвал бы в сборную России Кокорина и Мамаева
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Энергетика
Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть
«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Происшествия
СК установил мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере
Следователи установили мать новорожденной девочки, тело которой было найдено в мусорном контейнере в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
Футбол
Геркус объяснил премию в 25 млн рублей Эрику Штоффельсхаусу
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему он выписал премию экс спортивному директору московского клуба Эрику Штоффельсхаусу.
Общество
Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции
Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Общество
Штрафовать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля
В Татарстане собираются начать штрафовать за передвижение без специального разрешения со 2 апреля, говорится в сообщении Оперативного штаба РТ.