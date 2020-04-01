Коронавирус

ТАССТАССВ России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
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Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,1%

Коммерсантъ04:02

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

РИА Новостивчера в 23:05

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

ТАССвчера в 17:51

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

REGNUMвчера в 19:49

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

РБКвчера в 18:53

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

RT на русскомвчера в 17:51

Пенсии повысят в России с 1 апреля

Катунь 2429 марта в 03:31
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Общество

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
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Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество

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RuNews24.ru 05:32
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РБК 05:34
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В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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В США из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции почти исчерпали средства индивидуальной защиты, которые хранились стратегическом резерве.
РБК 03:03
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Курьер. Среда. Бердск 04:04
Шоу-бизнес

На мать Лолиты напали в Киеве за русскую речь

Певица Лолита Милявская рассказала о нападении на ее мать в Киеве за то, что она говорила на русском языке.
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В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Общество

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
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RT покажет в прямом эфире концерт группы Uma2rman

Телеканал RT в четверг, 2 апреля, в 19:00 мск покажет в прямом эфире концерт группы Uma2rman.
RT на русском 04:57
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
Общество

ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Вести Подмосковья 02:51
Футбол

Вячеслав Колосков: «Другие бюджетные клубы последуют примеру „Луча“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Луч» — не последний клуб, который в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах.
Спорт-Экспресс 04:54
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
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На съемках «Морбиуса» нашли отсылку к «Веному»

Один из пользователь Reddit заметил на появившихся фотографиях со съемочной площадки фильма «Морбиус» скрытый привет другому фильму Sony по комиксам Marvel — «Веному».
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Драчева призвали уйти с поста главы СБР

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:25
Общество

Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 09:28
Наука

Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха

В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
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Политика

В НАТО оценили помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии

Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг оценил помощь российской стороны в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, цитирует его ТАСС.
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Общество

Российский губернатор разогнал посетителей в торговом центре

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции.
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Биатлон

Мартен Фуркад заявил, что приедет в Россию

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что приедет в Россию, чтобы отметить завершение карьеры с болельщиками.
МК-Спорт 04:43
Футбол

Черчесов заявил, что не вызвал бы в сборную России Кокорина и Мамаева

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
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Энергетика

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 22:46
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СК установил мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере

Следователи установили мать новорожденной девочки, тело которой было найдено в мусорном контейнере в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
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Геркус объяснил премию в 25 млн рублей Эрику Штоффельсхаусу

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему он выписал премию экс спортивному директору московского клуба Эрику Штоффельсхаусу.
Чемпионат 01:30
Общество

Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции

Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Город342 вчера в 13:31
Общество

Штрафовать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля

В Татарстане собираются начать штрафовать за передвижение без специального разрешения со 2 апреля, говорится в сообщении Оперативного штаба РТ.
Вечерняя Казань 03:07
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