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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
ТК Звезда
  • ТВ Центр0:46
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Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.В источнике
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Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,1%

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