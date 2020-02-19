Общество

ИзвестияИзвестияСоциальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в среду, 19 февраля.
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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

ТАСС07:21

На сколько с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии?

Аргументы и Факты09:49

Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1%

РИА Новости07:30

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

Коммерсантъ07:57

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек

Интерфакс07:13

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

RT на русском07:12

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Известия07:05
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