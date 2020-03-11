Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Доходы бюджета фонда, в соответствии с поправками
, в 2020 году составят 8 трлн 937,3 млрд рублей (рост на 13,5 млрд), в 2021 году — уже 9 трлн 474 млрд рублей.
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Поправки в федеральный бюджет-2020 Госдума приняла во втором чтении

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