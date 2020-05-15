Общество
Челнинские известияСоциальные работники получат специальные доплаты
Для младшего персонала доплата составит 15 и 20 тысяч рублей, для технического – 10 и 15 тысяч рублей соответственно, - объяснили в пресс-службе министерства. Также доплата полагается врачам, которые работают в социальных учреждениях, ее размер равен 40 тысячам рублей за двухнедельную смену.
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Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену
Комсомольская правдавчера в 15:07
В «Лиге защиты врачей» прокомментировали новые доплаты медикам за работу с коронавирусом
Национальная служба новостей05:58
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Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса
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Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
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США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
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В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая.
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Транспорт
С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда
Напомним, с 20 мая использование масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным и для пассажиров.
Волгоградская правда 01:38
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Происшествия
В Москве стритрейсеры устроили нелегальные гонки
В Москве сотни людей собрались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково на нелегальные уличные гонки, сообщает 16 мая РЕН ТВ.
Известия 00:32
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Футбол
Ковач заявил о желании возглавить «Спартак»
Евро-футбол.ру 05:00
Здоровье
Психотерапевт рассказал о возможных фобиях при выходе из самоизоляции
2 апреля семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова рассказала, какие страхи возникают у людей в связи с режимом самоизоляции.
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За сутки коронавирус обнаружен у 112 жителей Ростовской области
За минувшие сутки новый коронавирус выявлен у 112 дончан.
Rostof.ru 04:05
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
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США возобновят финансирование ВОЗ
Президент США изменил свое решение относительно ВОЗ. Дональд Трамп намерен возобновить финансирование организации с одним условием.
Актуальные Новости 02:00
Футбол
Главный санитарный врач Украины: матчи со зрителями можем возобновить не раньше июля
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Чемпионат 05:34
Общество
Оценили вероятность заражения коронавирусом на улице
Специалисты оценили вероятность заражения коронавирусом на улице.
Evo-rus.com 04:53
Общество
За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса вчера в 03:39
Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
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Авто
Мировой авторынок в апреле упал на 45%
Автостат вчера в 08:56
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Губернатор Колымы «закрыл на карантин» поселок Ягодное для предотвращения распространения коронавируса
Ограничительные мероприятия (карантин) действуют с полночи 17 мая до особого распоряжения.
Весьма 05:24
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
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Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
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ФНС России запустила сервис с информацией о мерах поддержки бизнеса
Москва, 16 мая 2020, 12:59 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила сервис с информацией о мерах поддержки, которые доступны для предприятий, пострадавших от распространения коронавируса.
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