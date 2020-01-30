Общество

КоммерсантъКоммерсантъСоциальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте
 правительства.
Коммерсантъ03:20

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Пособия, выплаты и компенсации будут проиндексированы с 1 февраля на 3%

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Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%

Известиявчера в 05:03
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