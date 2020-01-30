с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

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