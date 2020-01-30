Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Постановление опубликовано на сайте кабмина. В соответствии с документом, с 1 февраля коэффициент составит 1,030.

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

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