Общество

RT на русскомRT на русскомСоциальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Постановление опубликовано на сайте кабмина. В соответствии с документом, с 1 февраля коэффициент составит 1,030.
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С 1 февраля россиянам проиндексируют пособия

Газета.Ru05:04

Социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на 3 процента

РИА Новости03:31

Россиянам напомнили о росте выплат для льготников с 1 февраля

Московский Комсомолец03:02

Пособия, выплаты и компенсации будут проиндексированы с 1 февраля на 3%

ТАСС03:21

Пособия, компенсации и социальные выплаты увеличатся на 3 процента

Российская газета03:51

Социальные выплаты и пособия вырастут с февраля – СМИ

Москва 24вчера в 05:53

Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%

Известиявчера в 05:03
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