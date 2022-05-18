"Больше половины уже вышло, больше половины, точно абсолютно, уже сложили оружие и вышли с белым флагом", - сообщил он в эфире "СоловьевLіvе", высказываясь по ситуации с украинскими военными на "Азовстали".
Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
США, Канада и Швейцария вошли в первую тройку списка недружественных стран, которые стали главными виновниками наступающих кризисов в мире, спровоцировав рост цен на энергоресурсы и продовольствие, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.