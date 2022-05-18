Будьте в Плюсе

Societe Generale и «Интеррос» завершили сделку по продаже Росбанка

Французская финансовая компания Societe Generale закрыла сделку по продаже своего российского актива «Росбанк» «Интерросу» Владимира Потанина, говорится
 в заявлении на сайте «Интерроса».
РБК
В "Интерросе" отметили, что все условия договоренности с Societe Generale были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Газета.Ru
11 апреля также стало известно, что Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка.
Интерфакс
Societe Generale владела свыше 99% Росбанка.
Интерфакс

Подробнее о событии

Societe Generale и «Интеррос» завершили сделку по продаже Росбанка
РБКвчера в 15:57
Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка группе «Интеррос»
Интерфаксвчера в 13:36
Societe Generale закрыла сделку по продаже «Росбанка» и страхового бизнеса в России «Интерросу»
ПРАЙМвчера в 14:18
Société Générale завершила сделку по продаже Росбанка
RT на русскомвчера в 13:48
Societe Generale продала Росбанк и страховой бизнес в РФ Интерросу
Lenta.ruвчера в 13:43
Societe Generale закрыла сделку с «Интерросом» по продаже Росбанка
Коммерсантъвчера в 13:38
Societe Generale закрыла сделку по продаже российских активов «Интерросу»
ТАССвчера в 14:45

Интересное

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ приграничного села Теткино Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при последней атаке со стороны Украины на поселок Теткино в регионе погиб как минимум один человек.
Lenta.ru01:03

К выпуску нового «Москвича» могут подключить китайские компании

По словам собеседников «Известий», речь идет о том, чтобы использовать одну из китайских автоплатформ для новой модели, которая будет выпускаться под брендом самого завода — «Москвич».
Известия18:46

Депутата думы Владивостока Виктора Каменщикова задержали на границе США и Мексики

Депутата думы Владивостока Виктора Каменщикова задержали на границе США и Мексики.
РБК00:36

Пушилин: больше половины находившихся на «Азовстали» украинских военных уже сложили оружие

"Больше половины уже вышло, больше половины, точно абсолютно, уже сложили оружие и вышли с белым флагом", - сообщил он в эфире "СоловьевLіvе", высказываясь по ситуации с украинскими военными на "Азовстали".
РИА Новости02:43

Брежнева в рабочей форме разгружает фуры в польском центре помощи беженцам

В Польше 40-летняя Вера Брежнева в рабочей форме занимается разгрузкой фур в центре помощи беженцам. Об этом стало известно solenka.info.
Solenka.info02:10

В ФРГ назвали планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО роковым шагом

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс пошатнет безопасность на Европейском континенте, пишет германское издание Jung Welt.
REGNUM02:51

Экс-генсек НАТО Солано предупредил об опасности позиции Байдена по Ирану

По словам Солано и Бильдта, вызывает недоумение то обстоятельство, что Байден, заявивший на выборах о возвращении к ядерной сделке, до сих пор мешкает с дипломатией.
Российская газета23:35

Брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать

Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
Взгляд.ру17:46

The Bell: бизнес «Макдоналдс» в России может купить «СПП» родственника Назарбаева

Российский бизнес «Макдоналдс» купит один из крупнейших франчайзи, работающих в стране.
РБК02:36

Спикер Госдумы Володин назвал США, Канаду и Швейцарию главными виновниками кризисов в мире

США, Канада и Швейцария вошли в первую тройку списка недружественных стран, которые стали главными виновниками наступающих кризисов в мире, спровоцировав рост цен на энергоресурсы и продовольствие, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости02:01