Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики Московского государственного университета, член Совета по правам человека при президенте Иван Засурский оставил свой пост в вузе, уехал за границу и объявил о продаже своей компании.