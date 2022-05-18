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Societe Generale и «Интеррос» завершили сделку по продаже Росбанка

Французская финансовая компания Societe Generale закрыла сделку по продаже своего российского актива «Росбанк» «Интерросу» Владимира Потанина, говорится
 в заявлении на сайте «Интерроса».
РБК
В "Интерросе" отметили, что все условия договоренности с Societe Generale были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Газета.Ru
11 апреля также стало известно, что Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка.
Интерфакс
В Росбанке ранее сказали, что, согласно условиям сделки, «Интеррос» «обеспечит преемственность управленческой команды» банка во главе с председателем правления Ильей Поляковым.
Коммерсантъ

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Societe Generale и «Интеррос» завершили сделку по продаже Росбанка
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