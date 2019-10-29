Политика

РБКРБКСоциологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах. В то же время социолог Левада-центра Карина Пипия прокомментировала газете данное исследование, отметив, что два-три процентных пункта являются статистической погрешностью.
Читать в источнике
Комментировать141
с чего всё началось

«Георейтинг» ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью

«Георейтинг» ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью В октябре количество россиян, позитивно оценивающих деятельность Владимира Путина в сфере социальной политики и в сфере экономики, увеличилось.
Коммерсантъвчера в 18:51

Подробнее о событии

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФАН03:03

Социологи зафиксировали в РФ изменение отношения к работе Путина

Московский Комсомолец02:46

«Георейтинг» ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью

Коммерсантъвчера в 18:51

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

Piter.tv02:01

Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина

РБК01:26

В России изменилось отношение к работе Путина

URA.Ruвчера в 20:17

В России отметили рост поддержки Путина

Национальная служба новостей02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Хоккей

«Сент-Луис» потерял Тарасенко почти на полгода

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» в понедельник сообщил о том, что российский нападающий Владимир Тарасенко из-за травмы выбыл на длительный срок.
Sportbox.RU вчера в 12:11
Армия и оружие

В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат

Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.
ТАСС вчера в 22:12
Гаджеты

Дешевле только бесплатно: Xiaomi Mi Band 4 сокрушительно рухнул в цене

Как показало исследование, проведенное на российском рынке, теперь купить Xiaomi Mi Band 4 можно по гораздо более низкой цене, нежели раньше.
Городской портал Новый Нижний 27 октября в 23:01
Кино

Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса

Культуромания 01:44
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Экономика

Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

RT на русском вчера в 06:57
Политика

Жириновский указал на источник угроз для всего человечества

ФедералПресс 00:12
Общество

«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 22:23
Происшествия

Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана

Lenta.ru вчера в 07:25
Политика

Украинские радикалы вывезли оружие из Золотого, но недалеко — Билецкий

Боевики незаконного вооружённого формирования, занявшие посёлок Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, не вывезли оружие, а хранят его в километре от своих позиций, заявил главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий 28 октября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM 02:07
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери

По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Хоккей

Малкин получил американское гражданство

Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Финансы

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Политика

Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко

Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском вчера в 18:40
Происшествия

В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.
Российская газета 02:47
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ вчера в 03:40
Экономика

Медведев поручил ускорить рост российской экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
Российская газета вчера в 11:05
Общество

В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
Спорт

WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Экономика

На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
REGNUM 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное