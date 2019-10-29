Политика
РБКСоциологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах. В то же время социолог Левада-центра Карина Пипия прокомментировала газете данное исследование, отметив, что два-три процентных пункта являются статистической погрешностью.
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с чего всё началось
«Георейтинг» ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью В октябре количество россиян, позитивно оценивающих деятельность Владимира Путина в сфере социальной политики и в сфере экономики, увеличилось.Коммерсантъвчера в 18:51
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«Георейтинг» ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью
Коммерсантъвчера в 18:51
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Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Хоккей
«Сент-Луис» потерял Тарасенко почти на полгода
Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» в понедельник сообщил о том, что российский нападающий Владимир Тарасенко из-за травмы выбыл на длительный срок.
Армия и оружие
В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат
Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.
Гаджеты
Дешевле только бесплатно: Xiaomi Mi Band 4 сокрушительно рухнул в цене
Как показало исследование, проведенное на российском рынке, теперь купить Xiaomi Mi Band 4 можно по гораздо более низкой цене, нежели раньше.
Кино
Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Политика
Жириновский указал на источник угроз для всего человечества
Общество
«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Происшествия
Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана
Политика
Украинские радикалы вывезли оружие из Золотого, но недалеко — Билецкий
Боевики незаконного вооружённого формирования, занявшие посёлок Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, не вывезли оружие, а хранят его в километре от своих позиций, заявил главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий 28 октября в интервью изданию «Украинская правда».
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей
В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
Происшествия
В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина
В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Экономика
Медведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Экономика
На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета
Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.