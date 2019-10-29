Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей. Об этом свидетельствуют результаты проведенного этой осенью Левада-центром опроса (есть у РБК).

с чего всё началось

Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Количество опрошенных, которые заявили об этом страхе, с 2017 по 2018 год увеличилось в два раза, с 21 до 42%.

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