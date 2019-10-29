Общество
РБКСоциологи назвали главные страхи россиян
Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Количество опрошенных, которые заявили об этом страхе, с 2017 по 2018 год увеличилось в два раза, с 21 до 42%.
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с чего всё началось
Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей. Об этом свидетельствуют результаты проведенного этой осенью Левада-центром опроса (есть у РБК).РБК00:00
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Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Газета.Ru вчера в 19:38
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
ТАСС вчера в 08:47
Происшествия
На Канонерском заводе при взрыве колеса погибли двое
Фонтанка.Ру 03:41
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
REGNUM вчера в 14:47
Теннис
Наоми Осака снялась с Итогового чемпионата WTA
GoTennis.ru 03:12
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
ТВ Центр 03:18
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Экономика
Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru
Сбербанк сообщил, что подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», которая является акционером Mail.ru Group.
Ведомости 03:48
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Политика
В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
RT на русском 00:00
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.
RT на русском 02:12
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта
Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.
РИА Новости 00:53
Общество
На закрытом из-за санкций заводе UC Rusal начнут майнить криптовалюту
Суть проекта Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
РБК 01:00
Энергетика
Минск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру вчера в 12:31
Экономика
Индекс S&P 500 обновил исторический максимум
Индекс S&P 500 в понедельник, 28 октября, обновил исторический максимум и достиг отметки 3 041,81 пункта.
РБК вчера в 17:58
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
3DNews 02:29
Политика
В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину
Lenta.ru вчера в 18:39
Футбол
Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично.
РБК 02:04
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%
Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
ТАСС 04:09
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru 27 октября в 17:01
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем 27 октября в 17:19
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53