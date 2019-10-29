Общество
Коммерсантъ«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
«Левада-центр» провел опрос по поводу страхов россиян. Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни. Всего этого россияне боятся больше смерти.
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Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
ToDay News Ufa 26 октября в 03:28
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
RuNews24.ru 26 октября в 14:11
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру вчера в 12:31
Происшествия
В Днепре на заводе прогремел мощный взрыв
В ведомстве отметили, что взрыв мог произойти из-за пылевоздушной смеси.
RuNews24.ru 02:07
Происшествия
Грузовик с газовыми баллонами столкнулся с легковушкой на МКАД
На МКАД произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего баллоны с кислородом.
Известия 04:51
Здоровье
Средний возраст диагностики рака растёт в РФ
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
News.ru 27 октября в 23:23
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Происшествия
Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки
В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Интерфакс 03:30
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru вчера в 05:31
Гаджеты
Новые «умные» часы Xiaomi станут заменой смартфону
В отверстии, расположенном между двумя органами управления, скорее всего размещен микрофон, но есть и шанс того, что это просто отверстие для сброса устройства до заводских настроек.
Ferra 05:55
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Футбол
Быстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал
Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
Soccer.ru 04:09
Политика
Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров.
Говорит Москва 05:28
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Гаджеты
Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro
ITZine.ru вчера в 23:30
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Происшествия
Землетрясение произошло под Новосибирском
Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован в 48 км к юго-востоку от Новосибирска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.Эпицентр находился в Искитимском районе около населенного пункта Девкино.
Тайга.инфо вчера в 22:26
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.
RT на русском 02:12
Гаджеты
Apple призывает владельцев iPhone 5 обновиться до iOS 10.3.4
Речь идет о смартфоне iPhone 5. Его владельцев купертиновцы призывают обновить до iOS 10.3.4. Притом сделать это необходимо до 3 ноября.
RuNews24.ru вчера в 04:46