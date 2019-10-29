«Левада-центр» провел опрос по поводу страхов россиян. Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни. Всего этого россияне боятся больше смерти.

Происшествия В Днепре на заводе прогремел мощный взрыв В ведомстве отметили, что взрыв мог произойти из-за пылевоздушной смеси.

Происшествия Грузовик с газовыми баллонами столкнулся с легковушкой на МКАД На МКАД произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего баллоны с кислородом.

Здоровье Средний возраст диагностики рака растёт в РФ Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.

Политика МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Происшествия Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".

Происшествия Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

Путешествия Отдых в Турции может подорожать В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.

Политика Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Гаджеты Новые «умные» часы Xiaomi станут заменой смартфону В отверстии, расположенном между двумя органами управления, скорее всего размещен микрофон, но есть и шанс того, что это просто отверстие для сброса устройства до заводских настроек.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Футбол Быстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.

Политика Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров.

Экономика Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Происшествия Землетрясение произошло под Новосибирском Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован в 48 км к юго-востоку от Новосибирска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.Эпицентр находился в Искитимском районе около населенного пункта Девкино.

Происшествия На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.

Общество В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.

Армия и оружие Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.