Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

«Левада-центр» провел опрос по поводу страхов россиян. Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни. Всего этого россияне боятся больше смерти.
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Кремль не согласился с опросом о страхе россиян перед произволом власти

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Названы главные страхи россиян

Газета.Ru02:56

Названы главные страхи россиян

URA.Ru01:12
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На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

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Кино

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Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
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Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

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В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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Путешествия

Отдых в Турции может подорожать

В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru вчера в 05:31
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Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
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Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
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Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров.
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Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
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Гаджеты

Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro

ITZine.ru вчера в 23:30
Происшествия

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Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
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Происшествия

Землетрясение произошло под Новосибирском

Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован в 48 км к юго-востоку от Новосибирска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.Эпицентр находился в Искитимском районе около населенного пункта Девкино.
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Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
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Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
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Армия и оружие

Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.
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Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

РБК 05:56
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Apple призывает владельцев iPhone 5 обновиться до iOS 10.3.4

Речь идет о смартфоне iPhone 5. Его владельцев купертиновцы призывают обновить до iOS 10.3.4. Притом сделать это необходимо до 3 ноября.
RuNews24.ru вчера в 04:46
Происшествия

Три человека погибли в Москве от передозировки наркотиков

ТАСС 04:38
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