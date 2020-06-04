Политика
КоммерсантъСоциологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Исследователи опубликовали доклад «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году» (.pdf). Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
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Live24 вчера в 09:39
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
Генпрокуратура проверит все опасные объекты в зоне вечной мерзлоты
Москва, 5 июня 2020, 17:29 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить все особо опасные объекты на территориях, которые подвержены таянию вечной мерзлоты.
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Экономика
Украинцам рассказали, что сотрудничество с МВФ снизит цены на газ
В свою очередь, Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине, по крайней мере в настоящий момент, снизить цену на газ для населения благодаря переходу на полностью рыночные расценки.
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Столица Кузбасса стала первым российским городом, в котором активность потребителей почти вернулась на докризисный уровень.
Сибдепо 10:52
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Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган в штате Алабама в четверг вечером. Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News.
ТАСС 10:13
Политика
В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»
Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль 09:48
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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Общество
В Госдуму внесли поправки об индексации для работающих пенсионеров
В думской базе опубликован законопроект ЛДПР о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
Российская газета 05:43
Политика
В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии
Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
Игры
FMV-триллер Death Come True выходит 25 июня
Триллер с участием живых актёров Death Come True появится 25 июня на Nintendo Switch, iOS и Android.
Игромания.ру 09:04
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Армия и оружие
Силы ПВО ВКС России отразили в ходе учений условный авиаудар по Москве
Объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС России провело учения по отражению авиудара условного противника по Москве, выполнив 30 условных пусков ракет.
ТАСС 11:05
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Происшествия
В Чебоксарах полицейский получил условный срок за изнасилование
Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 3,5 годам тюрьмы условно.
Чебоксары 24 10:36
Футбол
Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии до 2 июля
Английская премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля. Календарь опубликован на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 09:07
Происшествия
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 02:26
Наука
Обнаружен древнейший ископаемый паразит на Земле
На юго-западе Китая палеонтологи нашли следы древнейших паразитов на Земле.
Live24 вчера в 13:59
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Происшествия
Суд отправил главу «Российской венчурной компании» под домашний арест
Гагаринский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест главу "Российской венчурной компании" (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
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Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Космос
Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом
Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо 09:48
Хоккей
«Авангард» может стать четвертым клубом для Каблукова за межсезонье
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Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД
Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21