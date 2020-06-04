Политика

КоммерсантъКоммерсантъСоциологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Исследователи опубликовали доклад «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году» (.pdf). Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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с чего всё началось
В российском обществе происходят серьёзные идеологические изменения – к такому выводу пришла независимая исследовательская группа социолога Сергея Белановского, которая подготовила доклад «Новый спектр политических настроений в обществе в 2020 году
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

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