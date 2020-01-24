Политика

ИзвестияИзвестияСоциологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинг доверия политикам, а также оценки деятельности государственных институтов. Согласно результатам опроса, опубликованного в пятницу, 24 января, на сайте центра, 71,5% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину.
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Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
ВЦИОМ09:59

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Рейтинг Путина вырос после Послания Федеральному собранию

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РБК10:44

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