Политика

РБКРБКСоциологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Массовых протестов ждут 45% опрошенных. Этот показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с ожиданиями на 2019 год и на 10 п. п. — на 2018-й. В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше — 45%.
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с чего всё началось

Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве

2020 год ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками министров и массовыми протестами, считает большинство россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомостивчера в 16:00

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Почему россияне ждут отставок и протестов в 2020 году

Национальная служба новостей07:20

В 2020 году россияне ждут скандалов и громких отставок в правительстве

URA.Ruвчера в 22:00

«Левада-центр»: россияне ждут в 2020 году коррупционных скандалов и отставок министров

Коммерсантъ02:32

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

РБК00:15

«Левада-центр»: большинство россиян ждут от 2020 года коррупционных скандалов, отставок министров и протестов

Новая газетавчера в 23:57

«Левада-центр»: Почти половина россиян ожидает массовых протестов в 2020-м году

Эхо Москвы06:05

Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве

Ведомостивчера в 16:00
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Пользователей WhatsApp атаковали хакеры

Хакеры в очередной раз решили обмануть юзеров WhatsApp.
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Газета.Ru вчера в 15:27
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Газета.Ru 06:52
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Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
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РИА Новости 02:57
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В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника.
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В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
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Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
РИА Новости 05:40
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ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

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В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
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В «Уральских пельменях» рассказали о настроении после ухода Михалковой

Участника "Уральских пельменей" Ксения Корнева прокомментировала уход из команды многолетней ее визитной карточки - Юлии Михалковой.
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В Липецкой области уволенным медикам предложили стать трактористами

В качестве альтернативы уволенным медработникам предложили устроиться в Липецке, предложив вакансии слесаря, плотника и тракториста, сообщают в профсоюзе «Альянс врачей».
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Армия и оружие

США назвали Су-57 небоеспособным

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать высокотехнологичным самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считают американские эксперты.
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Украинские спецслужбы готовили теракт против Путина на Крымском мосту

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Вылетевший в Ставрополь самолет вынужденно вернулся в Шереметьево

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Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями

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