2020 год ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками министров и массовыми протестами, считает большинство россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

с чего всё началось

Массовых протестов ждут 45% опрошенных. Этот показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с ожиданиями на 2019 год и на 10 п. п. — на 2018-й. В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше — 45%.

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

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