Политика

РБКРБКСоциологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Массовых протестов ждут 45% опрошенных. Этот показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с ожиданиями на 2019 год и на 10 п. п. — на 2018-й. В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше — 45%.
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с чего всё началось

Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве

2020 год ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками министров и массовыми протестами, считает большинство россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомостивчера в 16:00

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«Левада-центр»: россияне ждут в 2020 году коррупционных скандалов и отставок министров

Коммерсантъ02:32

«Левада-центр»: россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и массовых протестов

Дождь02:41

В 2020 году россияне ждут скандалов и громких отставок в правительстве

URA.Ruвчера в 22:00

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

РБК00:15

«Левада-центр»: большинство россиян ждут от 2020 года коррупционных скандалов, отставок министров и протестов

Новая газетавчера в 23:57

Россияне ожидают в 2020-м году громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве

Эхо Москвы02:30

Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве

Ведомостивчера в 16:00
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Авто

Новые кроссоверы Kia Seltos поступили к дилерам

Известия 03:25
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv 10 января в 08:09
Политика

Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
РИА Новости 05:27
Кино

Третий сезон «Мира Дикого Запада» предрек Гражданскую войну в России

В коротком тизере "Дивергенции", обнародованном 12 января, перечисляются серьезные политические катастрофы прошедшего года (протесты в Гонконге, импичмент президенту США и т.д.) и "анонсируются" новые, в том числе, вторая Гражданская война в России в 2037 году и некое финальное "критическое событие" в феврале 2057-го.
ИА InterMedia 05:45
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Биатлон

Экс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом Губерниева

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал журналиста и телекомментатора Дмитрия Губерниева дураком.
Газета.Ru 05:52
Политика

МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
РБК 00:57
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Экономика

В России подорожает черный хлеб

По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Lenta.ru вчера в 03:03
Авто

Обновленный седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото

Разработчики чешской автомобильной компании Skoda готовятся представить обновленный седан и хэтчбек Rapid.
Car.ru вчера в 23:32
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня вчера в 07:41
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Экономика

Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента

Ранее глава минфина заявлял, что рост ВВП в 2020 году составит от 2% до 3%. "Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing", - добавил министр.
Российская газета вчера в 19:06
Общество

Счетная палата выявила недостоверные данные о качестве дорог в России

Региональные власти предоставляют недостоверные сведения о сокращении аварийно опасных участков на дорогах, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Известия 01:41
Происшествия

На Алтае застрелили и сожгли в автомобиле двух человек

Как сообщает старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, сожжённый автомобиль был обнаружен 10 января в поселке Затон.
REGNUM 03:29
Общество

В СП назвали регионы, где скоро некуда будет принимать мусор

"В 7 из 10 субъектов Российской Федерации (Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Республика Мордовия, Ленинградская и Московская области), остаточная емкость полигонов которых будет исчерпана в ближайшее время, критичная ситуация с местами захоронения отходов не изменится", - говорится в отчете.
РИА Новости 05:09
Экономика

ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Как банки меняли тарифы для бизнеса Как сообщили ранее РБК в агентстве Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже за 2019 год в таких популярных среди малого и среднего бизнеса банках, как Сбербанк, "Открытие", Модульбанк и Тинькофф банк.
РБК вчера в 22:00
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Футбол

Вальверде не сыграет с «Севильей» из-за удаления в Суперкубке Испании

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде пропустит домашний матч 20-го тура Ла Лиги с «Севильей», который состоится в субботу.
Sports.ru вчера в 20:28
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
РИА Новости 04:21
Политика

Вучич назвал доходы Сербии от «Турецкого потока»

«Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно», — сказал Вучич.
REGNUM 02:32
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Энергетика

Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти

Представителям антимонопольных ведомств России и Белоруссии в понедельник, 13 января, не удалось достичь договорённостей по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктов, передаёт БЕЛТА.
RT на русском 05:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали одинаковые татуировки

Певица и телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки в виде знака бесконечности, о чем стало известно из сторис инстаграма.
РИА Новости 05:49
Армия и оружие

В НАТО рассказали об ответе на размещение «Искандеров» с новой ракетой

REGNUM 05:36
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Авто

Цены на автомобили Opel снизят по мере добавления комплектаций

Ранее эксперты, опрошенные ТАСС отмечали, что продажи Opel в России могут быть минимальными из-за высоких цен на новые модели.
ТАСС 02:08
Происшествия

Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве

Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь.
Lenta.ru 03:40
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
RT на русском вчера в 05:12
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