Политика

РБКРБКСоциологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Массовых протестов ждут 45% опрошенных. Этот показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с ожиданиями на 2019 год и на 10 п. п. — на 2018-й. В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше — 45%.
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с чего всё началось

Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве

2020 год ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками министров и массовыми протестами, считает большинство россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомостивчера в 16:00

Подробнее о событии

Стало известно, чего ждут россияне от 2020 года

АБН01:22

«Левада-центр»: в 2020 году россияне ждут коррупционных скандалов и массовых протестов

Дождь00:53

В 2020 году россияне ждут скандалов и громких отставок в правительстве

URA.Ruвчера в 22:00

«Левада-центр»: большинство россиян ждут от 2020 года коррупционных скандалов, отставок министров и протестов

Новая газетавчера в 23:57

Этот год, по оценке россиян, ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками и массовыми протестами

Эхо Москвывчера в 23:31

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

РБК00:15

Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве

Ведомостивчера в 16:00
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Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

Интерфакс 00:45
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Lenta.ru 00:28
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Общество

В Австралии голодным животным сбросили с вертолетов тонны моркови

В Австралии к спасению пострадавших от пожаров животных подключили авиацию. С воздуха зверям сбросили тысячи килограммов моркови.
НТВ вчера в 05:07
Наука

Создали слиток золота из пластика

Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
МедиаПоток 11 января в 05:38
Политика

В МИД прокомментировали резолюцию Польши о начале Второй мировой войны

Капитал страны 10 января в 06:41
Происшествия

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

РБК вчера в 10:11
Общество

В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»

RuNews24.ru вчера в 07:39
Футбол

«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании

Российская газета вчера в 15:57
Авто

Ford продемонстрировал возможности нового Bronco

Компания Ford опубликовала новый видеоролик, который демонстрирует возможности Bronco шестого поколения на пересеченной местности.
Тарантас Ньюс вчера в 04:27
Армия и оружие

75 лет назад началась Восточно-Прусская операция

Парламентская газета вчера в 16:37
Футбол

«Барселона» предложила Почеттино должность главного тренера

Руководство каталонской «Барселоны» связалось с бывшим главным тренером лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и предложило сменить Эрнесто Вальверде на посту наставника команды, сообщает RAC1.
Чемпионат вчера в 15:39
Политика

Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
РИА Новости вчера в 22:44
Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Политика

Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Известия вчера в 18:04
Экономика

Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице

На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тыс.
Известия вчера в 13:00
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Общество

Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае

Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.
Толк вчера в 21:38
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество

Вырастет ли зарплата учителей в 2020 году

Васильева пообещала также освободить учителей от бесконечных отчетов, оставив «4 документа», разгрузить переполненные классы, навести порядок в школьных столовых.
Первый Тульский вчера в 20:00
Энергетика

Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI

Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
REGNUM 00:22
Финансы

Что произойдет с рублем в наступившем году

Новый год российский рубль встретил новым укреплением - до максимального примерно за два года уровня.
Ридус вчера в 18:05
Экономика

Минэкономразвития допустило снижение инфляции до 2,2%

Основным фактором инфляции стало повышение базовой ставки НДС с 1 января 2019 года — его вклад в инфляцию ведомство оценило в 0,8 п. п. Это меньше изначальных оценок.
РБК 10 января в 10:33
Армия и оружие

В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

РИА Новости вчера в 21:14
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

ТАСС вчера в 12:39
Технологии

Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры

Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.
Русская Планета вчера в 19:39
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему openEuler

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что Huawei представила новую операционную систему.
Piter.tv вчера в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
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