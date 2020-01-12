Политика

РБКРБКСоциологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Массовых протестов ждут 45% опрошенных. Этот показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с ожиданиями на 2019 год и на 10 п. п. — на 2018-й. В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше — 45%.
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с чего всё началось

Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве

2020 год ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками министров и массовыми протестами, считает большинство россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомостивчера в 16:00

Подробнее о событии

Социологи рассказали об ожиданиях россиян в 2020 году

РИА Новости02:40

«Левада-центр»: россияне ждут в 2020 году коррупционных скандалов и отставок министров

Коммерсантъ02:32

В 2020 году россияне ждут скандалов и громких отставок в правительстве

URA.Ruвчера в 22:00

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

РБК00:15

«Левада-центр»: большинство россиян ждут от 2020 года коррупционных скандалов, отставок министров и протестов

Новая газетавчера в 23:57

Россияне ожидают в 2020-м году громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве

Эхо Москвы02:30

Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве

Ведомостивчера в 16:00
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Происшествия

Массовое ДТП с автобусом произошло в Ленобласти

Газета.Ru 02:18
Политика

Юрий Дудь и Шнуров могут стать депутатами Госдумы

Кривое-зеркало.ру 11 января в 03:52
Общество

Сотовые операторы повысят стоимость тарифов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Lenta.ru вчера в 21:51
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости вчера в 18:19
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Lenta.ru 00:28
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Происшествия

Московский депутат сообщил о нападении на его жену

РИА Новости 11 января в 09:51
Футбол

Гвардиола сравнил Агуэро и Месси

RT на русском вчера в 16:55
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Хоккей

«Тампа» Кучерова проиграла «Нью-Джерси», Гусев сделал передачу

Нападающий "молний" Никита Кучеров заработал коэффициент полезности "-1", его одноклубники Александр Волков и Михаил Сергачев результативными действиями тоже не отметились.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество

Китай принял на вооружение первый эсминец проекта 055

Первый ракетный эсминец проекта 055 «Наньчан» принял на вооружение Китай 12 января, сообщает агентство Синьхуа.
Красная весна вчера в 14:53
Происшествия

Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях".
Интерфакс вчера в 20:32
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео

Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.
Татар-информ 10 января в 06:22
Политика

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
ТАСС 01:24
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой

Актрису Анастасию Заворотнюк, заболевшую пять месяцев назад раком, выписали домой, сообщает ugpressa.ru.Одна из причин выписки — термальная стадия болезни звезды, то есть последняя, лечение считается бессмысленным.
Вестник 01:36
Теннис

Рейтинг WTA. Екатерина Александрова стала первой ракеткой России

Вести.Ru 02:30
Общество

Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год

ТАСС вчера в 23:08
Политика

Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа

На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца».
BFM.ru 11 января в 13:39
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Газета.Ru вчера в 17:02
Технологии

Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК

Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
The GEEK 00:10
Общество

FT узнала о планах Nissan выйти из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного концерна Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с французским автомобильным производителем Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном.
РБК вчера в 21:51
Авто

Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Lenta.ru вчера в 18:01
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
РИА Новости 01:18
Кино

Фильм «Холоп» снова возглавил российский прокат

Комедийный фильм «Холоп» Клима Шипенко снова стал лидером проката в России, собрав за прошедший уикенд 416,7 миллионов рублей.
АБН вчера в 18:29
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия

Умер мальчик, которому летом прострелили голову в Нижнем Тагиле

Скончался восьмилетний мальчик, которому летом прошлого года в Нижнем Тагиле прострелили голову из пневматической винтовки.
Znak.com вчера в 09:03
Политика

В США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»

Lenta.ru вчера в 05:42
Автоспорт

Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика

Газета.Ru вчера в 15:58
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